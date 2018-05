Zeiljacht komt in de problemen voor Belgische kust

Brugge - Een zeiljacht is maandagochtend rond 10.30 uur in de problemen gekomen voor de kust van Zeebrugge. Het was net naast de Oostelijke strekdam - zo’n kilometer ver in zee - terechtgekomen. Aan boord zaten drie personen.

De drie werden zowel met de varende als de vliegende reddingseenheden geholpen. De Vrijwillige Blankenbergse Zeereddingsdienst nam één iemand aan boord van hun reddingsschip. Twee andere werden met een reddingshelikopter opgehaald. Ze werden allemaal in veiligheid gebracht. Geen van hen was in het water beland.

De reden waarom het zeiljacht in de problemen kwam, is nog niet duidelijk.