Beerschot Wilrijk vraagt op website duidelijkheid van eigen trainer

Antwerpen - Beerschot Wilrijk heeft STVV en Marc Brys aangemaand hun lopende onderhandelingen snel af te ronden. “We wensen dit dossier zo snel mogelijk en correct af te handelen om voort te kunnen bouwen aan de toekomst”, schreven de Ratten zondagavond op hun website.

Vorige week raakte bekend dat Marc Brys volgend seizoen bij STVV in de Jupiler Pro League aan de slag zou gaan, als opvolger van Jonas De Roeck. De coach van Beerschot Wilrijk zou enkele leden van zijn huidige technische staf meenemen naar Stayen, maar voorlopig is het wachten op witte rook. “En dat zorgt voor onvrede op het Kiel”, aldus het bestuur in een mededeling.

“Beerschot Wilrijk is op de hoogte van de gesprekken tussen trainer Marc Brys en Sint-Truiden. Het bestuur heeft de onderhandelende partijen nu om duidelijkheid gevraagd. Des te meer omdat Marc Brys, zowel aan de pers als aan het bestuur, heeft aangegeven KFCO Beerschot Wilrijk te zullen verlaten”, klinkt het.

Het knappe parkoers dat de 56-jarige Brys de voorbije jaren aflegde met Beerschot Wilrijk is niet onopgemerkt gegaan. Maar de coach weerstond telkens de lokroep van de Jupiler Pro League. “Toen KV Kortrijk en KV Mechelen kwamen aankloppen, reageerde Beerschot Wilrijk door Marc Brys een verbeterd contract te geven voor vijf seizoenen”, geven de Ratten fijntjes mee. “Beerschot Wilrijk is een ambitieus project gestart dat de club naar 1A moet leiden met eigen opgeleide jongeren, een professionele omkadering en een intensieve scouting. We wensen daarom dit dossier zo snel mogelijk correct af te handelen om voort te kunnen bouwen aan de toekomst.”

Zaterdagavond sluit Beerschot Wilrijk zijn seizoen af met een thuiswedstrijd tegen KAS Eupen. De ‘Mannekes’ zouden tegen dan graag duidelijkheid hebben.