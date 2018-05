José Mourinho zoekt rechterhand: “Op dit moment is niemand ter wereld klaar om mijn assistent te zijn”

Manchester United-coach José Mourinho kreeg zaterdag te horen dat hij afscheid moest nemen van zijn trouwe assistent en landgenoot Rui Faria. Zondag gaf ‘The Special One’ op de persconferentie na de 1-0 thuisoverwinning tegen Watford een woordje uitleg. “Op dit moment is niemand ter klaar om mijn assistent te worden. Daarom reorganiseer ik mijn staf zodanig dat de rol van assistent-trainer niet bestaat ”, aldus de Portugees.

De 42-jarige Rui Faria gaat op eigen benen staan. Na negentien jaar aan de zijde van José Mourinho, trekt de Portugees de deur achter zich dicht bij Manchester United.

Mourinho en Faria leerden elkaar kennen in Barcelona, toen ‘The Special One’ assistent-trainer was van Louis Van Gaal bij de Catalaanse club. Faria, die zelf nooit actief was op een hoog niveau, was er te gast voor een seminarie voor zijn opleiding als physical coach. Mourinho geraakte onder de indruk van de toen 26-jarige en nam Faria meteen op in zijn technische staf toen hij voor het eerst hoofdcoach werd bij União Leiria.

De eerste jaren was Faria nog actief als physical coach. Toen Mourinho de overstap van - zijn tweede club - FC Porto naar Chelsea maakte, werd Faria zijn vaste assistent. Hij volgde Mourinho achtereenvolgens naar Inter, Real Madrid, opnieuw Chelsea en Manchester United. Samen behaalden ze maar liefst 25 prijzen met die teams.

Michael Carrick

Mourinho zelf is er het hard van in dat Faria vertrekt, maar hij gelooft wel in zijn pupil. “De student is een expert geworden. Hij is klaar voor een zeer succesvolle carrière als trainer”, zei de meester vol lof.

Toch zal Mourinho Faria niet meteen vervangen. “Iemand met die ervaring is onvervangbaar”, aldus The Special One. “Op dit moment is er niemand ter wereld klaar om mijn assistent te zijn. Ik ga de technische staf bij United zodanig organiseren dat de rol van assistent-trainer voorlopig niet meer bestaat. Ik zal verschillende soorten trainers hebben in mijn staf, maar dat zijn allemaal experten in hun domein. Een assistent in de exacte zin van het woord, zal ik volgend seizoen niet hebben.”

Mourinho ziet wel een opvolger voor Faria op lange termijn. Michael Carrick speelde zondag tegen Watford de laatste wedstrijd van zijn carrière en vervoegt de staf van de Portugees. “Michael heeft het in zich om op termijn mijn vaste assistent te worden. Dat kan wel pas nadat hij zijn diploma’s heeft en de nodige ervaring heeft opgedaan. Je verandert immers niet van de ene op de andere dag van een speler in een coach”, besluit Mourinho.

Mourinho gunde zondag de afscheidnemende Carrick een applausvervanging Foto: AFP

Rui Faria werd al gelinkt aan Arsenal, waar Arsène Wenger na dit seizoen niet verdergaat als trainer. Toch heeft hij al te kennen gegeven dat een nieuwe job misschien niet voor meteen is. “Ik wil eerst wat meer tijd doorbrengen met mijn familie”, liet Faria weten.

