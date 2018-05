Lijkschouwing op lichaam van man die stierf toen hij uit zijn huis werd gezet in Roeselare wijst niet op zwaar geweld

Roeselare - Het parket van Kortrijk laat in een persbericht weten dat de lijkschouwing op het lichaam van Moise ‘Lamine’ Bangoura, die vorige week stierf toen de politie hem uit zijn woning zette, geen verwondingen of breuken aan het licht bracht. Het onderzoek gaat verder.

Bangoura, ex-voetballer, werd vorige week uit zijn woning in Roeselare gezet omdat hij een grote huurachterstand had. De deurwaarder had bijstand van de politie gevraagd. Maar toen die hem naar buiten brachten, zakte de bewoner in elkaar en stierf.

Een stille mars draaide uit op relletjes. De Afrikaanse gemeenschap denkt dat Bangoura door de agenten is mishandeld.

“Er kan formeel gesteld worden dat de geruchten die her en der verspreid worden omtrent de aanwezigheid van bloed op het lichaam van het slachtoffer of de aanwezigheid van breuken op niets berusten en niet bevestigd worden door de resultaten van de uitgevoerde lijkschouwing”, zegt het parket van Kortrijk nu.

Meer details kunnen, in het belang van het onderzoek, nog niet vrijgegeven worden. Maar het onderzoek loopt nog. “Er zal nagegaan worden welke de voorschriften zijn die voor de politie gelden bij hun optreden in dergelijke gevallen en of dit optreden op elk punt strookt met deze geldende voorschriften.”

Of de agenten, met andere woorden, geen buitensporig geweld hebben gebruikt om de woeste man uit de woning te zetten.

Verder zegt het gerecht dat de nabestaanden het dossier zullen kunnen inkijken.