Automobilist gevat na vluchtmisdrijf

Zondagnamiddag werd in Jumet, een deelgemeente van Charleroi, een voetganger op het zebrapad omvergereden door een auto. De bestuurder vluchtte weg maar werd niet veel later gevat door de politie. Het slachtoffer verkeert in levensgevaar.

De feiten gebeurden volgens de lokale politie van Charleroi zondag rond 14.30 uur. Een bestelbusje stopte om een voetganger over te laten, toen een andere automobilist in volle vaart aan kwam gereden. Die haalde het busje in, en reed daarbij de 37-jarige voetganger omver.

De wegpiraat stopte wat verder even, maar vertrok zonder uit de wagen te komen. De lokale politie van Charleroi vond echter een achteruitkijkspiegel op de plaats van het ongeval en kon het voertuig van de aanrijder lokaliseren. Die laatste meldde zich uiteindelijk bij de politie.

Op bevel van het parket van Charleroi werd zijn rijbewijs onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. Zijn auto werd ter plekke in beslag genomen en hij zal zich op een later tijdstip moeten verantwoorden voor de feiten.