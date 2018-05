Opluchting voor Rode Duivels:Vermaelen krijgt goed nieuws over blessure

Thomas Vermaelen staat drie weken aan de kant met een hamstringblessure, zo schrijft de Spaanse sportkrant AS maandag. De 32-jarige Rode Duivel raakt in principe dus op tijd fit voor het WK in Rusland.

Vermaelen viel zondagavond in de competitiematch van FC Barcelona op het veld van Levante (5-4) na een half uur geblesseerd uit. Na een sprintduel tastte de linksvoetige verdediger naar het been en vroeg hoofdschuddend om zijn vervanging.

Volgens AS wees een onderzoek maandag uit dat Vermaelen door een scheurtje in de rechterhamstrings drie weken buiten strijd is. Het WK zou niet in gevaar zijn voor de blessuregevoelige Antwerpenaar.

Volgende week maandag (21 mei) maakt bondscoach Roberto Martinez zijn selectie voor de wereldbeker bekend. Op 18 juni starten de Duivels hun toernooi met een duel in Sotsji tegen Panama. Daarna wachten Tunesië (23 juni) en Engeland (28 juni).

Kabasele blessurevrij

Christian Kabasele heeft geen blessure opgelopen in de competitiewedstrijd tegen Manchester United. Dat meldt zijn club Watford maandag op Twitter. De Rode Duivel botste op Old Trafford tegen een reclamebord en moest meteen vervangen worden.

Kabasele werd zondag in de wedstrijd tegen Manchester United (1-0-nederlaag) in de 21e minuut naar de kant gehaald nadat hij onzacht in aanraking was gekomen met een reclamebord. Het was aanvankelijk niet duidelijk hoe ernstig de blessure was, maar maandag meldde Watford op Twitter dat hij geen blessure heeft opgelopen. Daardoor blijft de 27-jarige verdediger beschikbaar voor het WK in Rusland. Bondscoach Roberto Martinez maakt op maandag 21 mei om 12u zijn 23-koppige selectie en twaalf reserven voor het WK bekend.

Kabasele stuurde maandag zelf ook een tweet de wereld in. Hij schreef dat Watford een moeilijk seizoen achter de rug had en bedankte de supporters voor hun steun. Hij beloofde dat zijn ploeg volgend seizoen sterker zal zijn dan ooit tevoren.