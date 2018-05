Privé en werk in balans? Hoe vermijd je te verdrinken in de ratrace en hoe ver moet een werkgever gaan?

Ongeveer de helft van 1.050 ondervraagde werknemers en werkgevers in België is te vinden voor een overlapping tussen het privéleven en werk . Werknemers bij wie de grens tussen werk en gezin vervaagde, geven vaker aan tevreden te zijn over hun tijdsverdeling tussen baan en gezin dan hun collega’s bij wie die nog strikt gescheiden zijn (67 procent tegen 54 procent). Dat blijkt uit een studie in opdracht van Tempo-Team.

Het gaat goed op de arbeidsmarkt. Door de gunstige klimaat durven werknemers aandacht op te eisen voor hun levenskwaliteit. Het personeel Lidl ging hen al voor, maar de piloten van Brussels Airlines leggen maandag en woensdag het werk neer om - onder meer - aandacht te vestigen op hun levenskwaliteit.

Werkgever kan veel doen

Om het privéleven en het werk optimaal te laten samenvloeien, verwachten de bevraagde werknemers dat hun werkgever de werktijden aanpast aan de gezinssituatie (48 procent), goed communiceert (42 procent), thuiswerken mogelijk maakt (30 procent) en hen toelaat om privézaken tijdens de werkuren te regelen (26 procent). Werknemers bij wie werk en privé in elkaar overvloeien, geven aan vaker thuis te mogen werken (38 procent tegen 23 procent) en flexibele werkuren te hebben (54 procent tegen 44 procent).

“Die aanpak vindt zijn weg ook naar de werkvloer”, aldus Tempo-Team. “Zo laat 6 op de 10 bedrijven zijn medewerkers toe om werkuren te kiezen in functie van zijn gezin en mag de helft ook privézaken regelen tijdens de werktijd. Verder staat 4 op de 10 werkgevers toe dat werknemers thuiswerken wanneer hun kind ziek is.”

En wat kan de werknemer doen?

Voorts geven twee op de drie werknemers aan dat ze zelf de nodige inspanningen moeten doen voor een goede verhouding tussen job en gezinsleven. Een kwart van hen neemt zich dan ook voor om zich beter te houden aan de werkuren (31 procent) en meer tijd vrij te maken voor het gezin en de partner (27 procent). “ Hier is nog werk aan de winkel daar de werknemers zelf aangeven dat ze tijdens een normale werkdag gemiddeld 8 uur op het werk zijn en 4 uur bij hun gezin.”

Veelal is dat zo vanzelfsprekend niet. “Ik begin elke dag op een ander uur en op voorhand weet ik niet hoe lang mijn werkdag gaat duren”, vertelt kraanoperator Stefan in Hautekiet. “Mijn kinderen zeggen al lachend dat het de ideale job is om mijn vrouw te bedriegen.” En de vrouw van Stefan zegt soms smalend dat ze een “alleenstaande moeder met een man” is.

“Ik werk 12 uur per dag als koerier en ik mag blij zijn als de kinderen ’s avonds nog in bed kan steken”, vertelt Koerier Thomas.

Responsabilisering van het gezin of uit de ratrace stappen.

Advocaat Griet Cnudde pleitte bij Hautekiet voor wat ze de “responsabilisering van het gezin” noemt. “Ik ben een werkbeest, mijn man is dat ook en ik heb drie kinderen”, zegt ze, “Ik zie bij veel collega’s en vriendinnen dat kinderen bitter weinig moeten doen in het huishouden. Die dingen kunnen je nochtans snel een uur per dag doen uitsparen.”

