VOORSELECTIES WK:Premier League-sterren voeren hun landen aan

De Zuid-Koreaanse bondscoach Shin Tae-yong heeft maandag zijn voorselectie bekendgemaakt voor het WK in Rusland (14 juni - 15 juli). Son Heung-min, goed voor in totaal achttien doelpunten dit seizoen voor Tottenham, is het speerpunt van het Aziatische land. Ook de Argentijnse bondscoach van Egypte Héctor Cúper heeft zijn voorselectie van 29 spelers bekendgemaakt voor het WK in Rusland. De bekendste naam op de lijst is Liverpool-aanvaller Mohamed Salah.

De Zuid-Koreaanse bondscoach diende een lijst in van 28 namen. De definitieve selectie moet zoals bekend 23 voetballers tellen. Negen spelers van de 28-koppige groep vertegenwoordigden Zuid-Korea op het vorige WK in Brazilië, waar het in een groep met België in de eerste ronde sneuvelde. Met Lee Seung-woo toverde de trainer een verrassing uit zijn hoed. De 20-jarige middenvelder van het Italiaanse Hellas Verona werd nog nooit geselecteerd, maar mag nu dus dromen van een WK-deelname.

Zuid-Korea opent op het WK in groep F tegen Zweden (18/06). Nadien volgen nog groepswedstrijden tegen Mexico (23/06) en titelverdediger Duitsland (27/06). Voor het toernooi oefenen de Aziaten nog tegen Honduras en Bosnië en Herzegovina.

De Zuid-Koreaanse selectie (28 spelers):

Doelmannen (3): Kim Seung-gyu (Vissel Kobe/Jap), Kim Jin-hyeon (Cerezo Osaka/Jap), Cho Hyun-woo (Daegu FC)

Verdedigers (12): Kim Young-gwon (Guangzhou Evergrande/Chn), Jang Hyun-soo (FC Tokyo/Jap), Jung Seung-hyun (Sagan Tosu/Jap), Yun Yong-sun (Seongnam FC), Kwon Kyung-won (Tianjin Quanjian/Chn), Oh Ban-suk (Jeju United), Kim Jin-su (Jeonbuk), Kim Min-woo (Sangju Sangmu), Park Joo-ho (Ulsan), Hong Chul (Sangju Sangmu), Go Yo-han (FC Séoul), Lee Yong (Jeonbuk)

Middenvelders (9): Ki Sung-yueng (Swansea/Eng), Jung Woo-young (Vissel Kobe/Jap), Kwon Chang-hoon (Dijon/Fra), Ju Se-jong (Asan Mugunghwa), Koo Ja-cheol (FC Augsburg/Dui), Lee Jae-sung (Jeonbuk), Lee Seung-woo (Hellas Verona/Ita), Moon Seon-min (Incheon United), Lee Chung-yong (Crystal Palace/Eng)

Aanvallers (4): Kim Shin-wook (Jeonbuk), Son Heung-min (Tottenham/Eng), Hwang Hee-chan (Red Bull Salzburg/Oos), Lee Keun-ho (Gangwon FC)

Oudste speler ooit bij Egypte

Mohamed Salah, die zondag zijn 32e doelpunt in de Premier League scoorde en daarmee het record van meeste doelpunten in een seizoen verbrak, is logischerwijs een van de smaakmakers in de voorselectie. Ook Arsenal-middenvelder Mohamed Elneny hoort bij de 29-koppige selectie. Hij sukkelt nog met een enkelblessure, maar zal op tijd fit geraken voor het WK. Ook Anderlecht-middenvelder Mahmoud “Trezeguet” Hassan, die dit seizoen uitgeleend is aan het Turkse Kasimpasa, hoort bij de 29.

De 45-jarige doelman Essam El-Hadary staat ook op de lijst. Als hij in actie komt op het WK in Rusland kan hij de oudste speler ooit op een WK-eindronde worden. Dat record staat nu op naam van de Colombiaanse doelman Faryd Mondragón, die op het WK in Brazilië in 2014 in de groepswedstrijd tegen Japan enkele minuten voor het einde van het duel invallen voor David Ospina. Hij was toen 43 jaar en drie dagen oud.

Egypte oefent voor het WK op 26 mei tegen Koeweit en op 6 juni nemen de “Farao’s” het in het Koning Boudewijnstadion op tegen de Rode Duivels. Op het WK treft Egypte in groep A op 15 juni Uruguay. Nadien speelt het op 19 juni op tegen gastland Rusland en op 25 juni tegen Saoedi-Arabië.

De Egyptische voorselectie (29 spelers):

Doelmannen: Essam El-Hadary (Taawoun), Mohamed El-Shennawi (Al-Ahly), Sherif Ekramy (Al-Ahly), Mohamed Awaad (Ismaily)

Verdedigers: Ahmed Fathi (Al-Ahly), Ahmed Elmohamady (Aston Villa), Omar Gaber (Los Angeles FC), Mohamed Abdel-Shafi (Al-Fateh), Saad Samir (Al- Ahly), Ahmed Hegazi (West Bromwich), Ali Gabr (West Bromwich), Ayman Ashraf (Al-Ahly), Karim Hafiz (Lens), Amro Tarek (Orlando City), Mahmoud “El-Winsh” Hamdy (Zamalek)

Middenvelders: Shikabala (Al-Raed), Abdallah El-Said (KuPS Kuopio), Mohamed Elneny (Arsenal), Tarek Hamed (Zamalek), Mahmoud Kahraba (Ittihad Jeddah), Mahmoud “Trezeguet” Hassan (Kasimpasa), Ramadan Sobhi (Stoke City), Sam Morsy (Wigan), Amr Warda (Atromitos), Mahmoud Abdel-Aziz (Zamalek)

Aanvallers: Mohamed Salah (Liverpool), Marwan Mohsen (Al-Ahly), Ahmed Koka (Sporting Braga), Ahmed Gomaa (Al-Masry)