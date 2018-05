RC Genk versterkt zich met Poolse middenvelder:“Snel met en zonder bal en gevaarlijk voor doel”

KRC Genk heeft zich versterkt met Jakub Piotrowski. De 20-jarige Poolse middenvelder komt over van de Poolse eersteklasser Pogon Szczecin en tekende in de Luminus Arena een contract voor drie seizoenen met een optie voor een extra seizoen.

Piotrowski debuteerde in 2016 voor de hoofdmacht van de Poolse middenmotor Pogon Szczecin. Dit seizoen kwam Piotrowski 29 keer in actie, scoorde drie keer en deelde twee assists uit. Ook kwam hij al zes keer uit voor de Nationale Ploeg van Polen bij de U21.

“Jakub is een box-to-box middenvelder, snel met en zonder bal, gevaarlijk voor doel. Hij is ook een werker met groot loopvermogen en beschikt met zijn 1m88 ook over de nodige duelkracht”, meldt RC Genk in een officiële mededeling op zijn website.