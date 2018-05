Stakingen bij Franse spoorwegmaatschappij SNCF blijven duren

De achttiende staking sinds begin april bij de Franse spoorwegmaatschappij SNCF leidde maandag opnieuw tot heel wat hinder voor de treinreizigers. Om druk uit te oefenen op de spoorhervormingsplannen van de Franse regering hadden de vakbonden opgeroepen tot een dag “zonder treinen”.

Er reden uiteindelijk wel treinen, maar het verkeer was sterk verstoord. Volgens de SNCF reed ongeveer één op de drie regionale treinen en één op de vijf intercity’s. De op een na grootste vakbond UNSA had vorige week beslist dat het cruciaal was om druk te blijven uitoefenen op het ministerie van Transport.

De spoorbonden, die sinds begin april samenwerken aan de stakingsacties, hebben maandag ook besloten om de 147.000 SNCF-werknemers te consulteren over de hervormingsplannen. Ze zullen zich voor of tegen de plannen - met onder meer de afschaffing van het spoorstatuut - kunnen uitspreken. De bevraging loopt tot 21 mei.

Volgens Guillaume Pepy, directeur van de SNCF, heeft de consultatie geen enkele juridische legitimiteit, maar de vakbonden zien dit, volgens Sébastien Mariani van de spoorbond CGT-Cheminots, als een nieuwe manier om contact te houden met de werknemers.

Tot zover buigt de Franse regering niet en houdt zij voet bij stuk bij haar plannen. Het project werd al in eerste lezing goedgekeurd door de Franse Nationale Vergadering. Het staat nu ook op de agenda van de Senaat, het hogerhuis van het Franse parlement. Die zal het op 23 mei in commissie bespreken en op 29 mei in plenaire vergadering.