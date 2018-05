Reynders: “Straffeloosheid aanpakken is cruciaal voor heropbouw van Syrië en Irak”

De strijd tegen straffeloosheid is van groot belang bij de wederopbouw van de samenlevingen in het Midden-Oosten, nu de terreurgroep IS (Islamitisch Staat) er militair zo goed als verslagen is. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders maandag verklaard op de internationale conferentie over de slachtoffers van etnisch en religieus geweld in het Midden-Oosten. Hij pleit er wel voor om daarbij een “evenwicht” met verzoening te hanteren.

Reynders zit samen met zijn Libanese ambtgenoot Gebran Bassil in het Egmontpaleis in Brussel de conferentie over het Midden-Oosten voor. De bedoeling van de bijeenkomst is om afspraken te maken over het herstel van de regio. Die wederopbouw moet de gevluchte etnische en religieuze minderheden de kans geven om terug te keren naar hun land. De focus van de conferentie ligt op Irak en Syrië, twee landen waar de terreurgroep IS (Islamitische Staat) tot voor kort nog een belangrijk deel van het grondgebied controleerde.

Didier Reynders wees tijdens de conferentie op het belang van de strijd tegen straffeloosheid. Het opnieuw instellen van een systeem van gerechtigheid wordt als essentieel gezien om ervoor te zorgen dat slachtoffers zich achter de wederopbouw van de staat scharen.

“De misdaden van IS mogen niet ongestraft blijven. Voor het herstel is het cruciaal dat ze verantwoordelijk worden gesteld voor hun misdaden”, aldus Reynders. “Maar tegelijkertijd moeten we ook zorgen voor een verzoening, anders wordt het onmogelijk om mensen opnieuw in hetzelfde land te laten samenleven. Het vinden van een evenwicht tussen verzoening en de strijd tegen straffeloosheid vormt dan ook een belangrijke uitdaging.”

Jezidi’s

“We doen nog lang niet genoeg om de plegers van misdaden tegen minderheden te laten berechten. Die internationale straffeloosheid moedigt mensen aan om te blijven doden”, zegt ook de Libanese minister. Hij wijst onder meer op het lot van de jezidi’s, een van de bevolkingsgroepen die het zwaarst te lijden had onder het regime van IS. “Toen de jezidi’s gedwongen werden om te vluchten uit Irak, hebben we met Libanon het initiatief genomen om de zaak voor het Internationaal Strafhof te brengen, omdat het om duidelijke oorlogsmisdaden ging. Maar spijtig genoeg is daar verder nog geen beweging in gekomen”, zo zegt Bassil.

Welke concrete maatregelen daarvoor nodig zijn om de zaak toch voor een - nationale of internationale - rechtbank te brengen, moet volgens Reynders nog verder worden verduidelijk op de conferentie. “Het gaat dan bijvoorbeeld om het instellen van een mechanisme voor en het verzamelen van de nodige informatie en bewijzen. We zullen bekijken hoe zo’n systeem gefinancierd kan worden.”

Het pleidooi van de twee ministers kreeg ook bijval van de jezidische mensenrechtenactiviste Nadia Murad. “Ik hoop dat met deze conferentie wordt aangezet tot actie. IS mag dan wel verzwakt zijn, maar voor de jezidi’s houdt het lijden aan”, zo zegt ze. “Zonder concrete maatregelen dreigt onze cultuur volledig uit te sterven.”

Tientallen landen en internationale organisaties nemen maandag deel aan de conferentie. Naast België en Libanon hebben onder meer ook Irak, Frankrijk, Armenië, Hongarije, Turkije, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk hebben een regeringsvertegenwoordiger gestuurd. Ook de Russische ambassadeur in België woont de conferentie bij.

.