“Dinner in the sky” kampeert dit jaar voor basiliek van Koekelberg

Koekelberg - Het tijdelijke sterrenrestaurant “Dinner in the Sky” slaat van 11 tot 24 juni in Brussel de tenten op voor de basiliek van Koekelberg. Dagelijks worden op vijftig meter hoogte drie vijfgangenmenu’s geserveerd, telkens aan 44 disgenoten. Dat hebben de organisatoren maandag laten weten.

Veertien topchefs roeren afwisselend in de potten. Het gaat om Yves Mattagne (“Sea grill”**), David Martin (“La Paix”*), Giovanni Bruno (“Senzanome”*), Luigi Ciciriello (“La truffe noire”*), Alexandre Dionisio (“Villa in the Sky”**), Isabelle Arpin (“Louise 345”), Franco Spinelli (“San Daniele”*), Gary Kirchens (“Villa Lorraine”*), Karen Torosyan (“Bozar Restaurant”*), Mathieu Jacri (“Villa Emily”*), Alain Bianchin (“Alain Bianchin”*), Bart De Pooter (“De Pastorale”**), Pierre Résimont (“l’Eau Vive”**) en Viki Geunes (“‘t Zilte”**).

Het gastronomische concept - een idee van de Belg David Ghysels - strijkt al voor het zevende jaar op rij neer in de Belgische hoofdstad. Ook buiten onze landsgrenzen wint de formule intussen steeds meer aan populariteit, onder meer in Nieuw-Zeeland, Thailand en de Filipijnen. Binnenkort worden aan dat lijstje ook Indonesië, Pakistan, Panama, Peru en Bahrein toegevoegd.