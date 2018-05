Hoofd Britse inlichtingendienst hekelt Rusland: “Een paria door leugens, halve waarheden en verdoezelingen”

Rusland is schuldig aan “flagrante schendingen van internationale wetten”. Dat heeft het hoofd van MI5, de Britse binnenlandse inlichtingendienst, gezegd in een toespraak die hij maandag gaf in Berlijn. De toespraak van Andrew Parker vormde het eerste publieke optreden in het buitenland van MI5-topman.

Parker juichte in zijn speech het antwoord toe van de Europese Unie op de vergiftigingspoging van de Russische ex-spion Sergej Skripal en zijn dochter Joelia. De Britse regering acht Rusland verantwoordelijk voor de aanslag op Skripal op 4 maart in Salisbury, maar het Kremlin ontkent. Nadat de Britse regering sancties had opgelegd aan Rusland, beslisten achttien EU-landen op hun beurt om Russische diplomaten uit te wijzen.

Parker hekelde voorts de “flagrante schendingen van internationale wetten” door Rusland. Rusland dreigt volgens hem “een paria” te worden. Voorts benadrukte hij in zijn toespraak dat er nood is aan een strijd tegen “de leugens, halve waarheden en verdoezelingen” van “propagandamachines”. Hij wees ook op de onmisbare Europese samenwerking tussen inlichtingendiensten, om “intense en onophoudelijke internationale terroristische dreiging” te bestrijden. “In de huidige onzekere wereld hebben we deze gedeelde kracht meer dan ooit nodig”, klonk het.

Dreiging van ISIS

Parker dankte ook de partners van MI5 voor hun steun tijdens het onderzoek naar de aanslag in Manchester, waarbij op 22 mei van vorig jaar 22 doden vielen. Sinds maart 2017 heeft MI5 twaalf aanslagen op Britse bodem verijdeld, zo liet hij weten.

Daarnaast waarschuwde hij voor de dreiging van ISIS. De terreurgroep heeft in Irak en Syrië terrein verloren, maar wil nog steeds “vernietigende en complexere” aanslagen uitvoeren.

Ondertussen vraagt een rapport van het Britse Hogerhuis aan de regering om hun voorstellen om na de brexit de Europese samenwerking op het vlak van veiligheid te behouden, zoals premier Theresa May wil, te verduidelijken. “We vinden het verontrustend dat de regering nog niet heeft verduidelijkt hoe haar sterke ambities concreet kunnen worden ingevuld”, schrijft het Hogerhuis.