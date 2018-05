Gezinsdrama in Oudenburg: vrouw ligt dood in garage, kinderen vastgebonden

Oudenburg - De politie heeft maandagmiddag het levenloze lichaam van een vrouw aangetroffen in een woning in Ettelgem (Oudenburg). Vermoedelijk gaat het om een gezinsdrama. De drie kinderen van de vrouw waren vastgebonden op de bovenverdieping van de woning.

De ordediensten zijn massaal ter plaatse. De drie kinderen, van 11, 12 en 15 jaar, zijn ongedeerd. Ze worden momenteel opgevangen door de dienst Slachtofferhulp van de politie.

De vermoedelijke dader, het zou gaan om de nieuwe partner van de vrouw, werd opgespoord door de politie. Hij staat in Bredene op een veertien verdiepingen tellend appartementsgebouw en dreigt ermee te springen. De man zou ook een wapen in zijn handen hebben, maar dat werd nog niet bevestigd. De politie probeert momenteel op de man in te praten.

