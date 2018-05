Sam de Verkeersslang overtuigt 170.000 leerlingen om duurzaam naar school te komen

Dit jaar nemen 715 scholen en meer dan 170.000 leerlingen uit het kleuteronderwijs en lager onderwijs deel aan de Samweek (14-18 mei). Dat laat de organisatie voor duurzame mobiliteit Mobiel 21 maandag weten. De leerlingen kunnen punten sparen door op een duurzame manier naar school te komen. Op het einde van de week worden ze beloond als ze hun doel halen.

De tiende editie van de campagneweek “Sam de Verkeersslang” wist 715 scholen te overtuigen. Aan het begin van het schooljaar meldden zich al 651 scholen (169.593 leerlingen) en in de maanden daarna kwamen daar nog 64 scholen bij. Dat is minder dan vorig jaar, toen het ging om bijna 200.000 leerlingen in 915 scholen. Jan Christiaens van Mobiel 21 wijst erop dat er in de loop van de jaren andere campagnes bijgekomen zijn, zoals het Octopusplan en de “Helm op, fluo top”-campagne, waardoor scholen meerdere opties hebben.

De leerlingen krijgen elke dag een sticker met een bepaalde kleur afhankelijk van de manier waarop ze naar school komen. Die stickers kleven ze op een “verkeersslang”. Aan het einde van de week worden ze beloond als de slang vol is. Ze moeten bijvoorbeeld een dag geen huiswerk maken of krijgen een iets langere speeltijd. “De school kan dat zelf invullen”, zegt Laurens Vander Kuylen, projectmedewerker van Mobiel 21. “Die laagdrempeligheid is de troef van de campagne. Het is geen strikt keurslijf, de leerkrachten kunnen er hun eigen invulling aan geven.”

Christiaens, die al vanaf het begin betrokken is bij de Samweek, benadrukt dat de cijfers van de voorbije tien jaar het effect van de campagne aantonen. “Wat voor ons belangrijk is, is dat het effect erg stabiel blijft. Ongeveer 15 procent kiest voor meer duurzame verplaatsingen tijdens de campagne”, zegt Christiaens. “Nog belangrijker is dat het campagne-effect ook na enkele maanden zichtbaar blijft. Ongeveer 7 procent blijft ook nadien kiezen voor meer duurzame alternatieven.”

De grootste toename zit in het aandeel fietsers (+12 procent) en voetgangers (+5 procent), blijkt uit cijfers van de voorbije tien jaar. Bus- en tramgebruik blijven hetzelfde, carpoolen naar school blijft verwaarloosbaar als vervoersoptie.

Voor het tweede jaar op rij konden de scholen tijdens het schooljaar ook een wekelijkse “Woensdag Samdag” organiseren, waarop de leerlingen werken rond duurzame verplaatsingen. Daaraan deden dit schooljaar 391 scholen of 104.744 leerlingen mee. De Samdag en de Samweek bereikten dit schooljaar samen 197.300 leerlingen.

Verschillende Europese landen hebben de Samweek intussen overgenomen, en er is zelfs interesse uit Brazilië. In Italië heet Sam bijvoorbeeld Annibale en in Frankrijk Emile.