Frietgeur levert bedrijf uit Harelbeke stevige geldboete op

Harelbeke - Het aardappelverwerkend bedrijf Agristo, CEO Dirk Decoster en oprichter Luc Raes hebben van de correctionele rechtbank van Kortrijk geldstraffen gekregen voor lawaai- en geurhinder bij de vestiging in het West-Vlaamse Harelbeke. Ze moeten ook enkele omwonenden een materiële en morele schadevergoeding betalen.

Agristo, onder meer producent van diepvriesfrieten, werd in 1985 opgericht in Harelbeke en kende sindsdien een exponentiële groei, met doorheen de jaren de uitbouw van vestigingen in het Nederlandse Tilburg, Nazareth en vorig jaar nog Wielsbeke. Maar ook de vestiging in Harelbeke bleef bestaan en groeide verder, tot ongenoegen van heel wat omwonenden.

Het bedrijf stond midden april terecht voor lawaai- en vooral geurhinder. In de laatste toekenning van de West-Vlaamse deputatie van de milieuvergunning had de provincie aangedrongen om enkele voorwaarden te vervullen, zoals het beperken van geurhinder, maar tot op heden zijn de problemen nog niet van de baan. Volgens het openbaar ministerie moest Agristo zich in regel gesteld hebben met de normen en de milieu- en algemene zorg in acht nemen, en dat is niet gebeurd.

De rechtbank ging daarin mee en legde Agristo een geldboete op van 12.000 euro na opdeciemen gebracht op 96.000 euro. Oprichter Luc Raes moet 24.000 euro ophoesten, waarvan de helft effectief, CEO Dirk Decoster moet 12.000 euro betalen, waarvan een derde effectief. De geldstraffen voor Agristo en Raes wogen iets zwaarder door omdat het niet de eerste keer is dat ze vervolgd worden voor dergelijke inbreuken.

Er waren ook zes burgerlijke partijen. Zij krijgen elk 17.500 euro dat solidair dient betaald te worden door de drie beklaagden. De vraag om de exploitatie te stoppen in Harelbeke werd wel afgewezen door de rechtbank.