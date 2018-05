Achttien maanden cel voor buurvrouw die jarenlang post stal

Sint-Niklaas - De vrouw die jarenlang de post stal van de bewoners van een appartementsgebouw op de Antwerpse Steenweg in Sint-Niklaas, is veroordeeld tot achttien maanden cel (waarvan de helft met uitstel). Yvette S. vond in de brieven onder meer een bankkaart waarmee ze geld ging afhalen.

Cafébazin Yvette S. (59) werd maandag geboeid binnengebracht in de correctionele rechtbank van Dendermonde. Daar wachtte haar het vonnis in de zaak waarvoor ze in december van vorig jaar werd opgepakt en aangehouden.

De vrouw, die samen met haar partner café Toerist op de Antwerpse Steenweg uitbaat en woont in een appartementsgebouw er schuin tegenover, werd ervan verdacht minstens twee mannen opgelicht te hebben. Een van de slachtoffers was een bejaarde buurman. In de post van de senior had ze zijn nieuwe bankkaart met code gevonden, en had er haar eigen boodschappen en kosten mee gefinancierd.

“Gepatenteerde leugenaar”

Toen het bedrog eind vorig jaar aan het licht kwam, werd meteen ook het mysterie opgelost dat het appartementsgebouw al sinds 2006 in haar greep hield: de bewoners kregen er nooit post. “Yvette S. bleek dag in dag uit niets anders gedaan te hebben dan de post uit de brievenbussen van haar medebewoners te halen”, legde Filip De Jonge, advocaat van één van hen, uit tijdens het proces. “Deze gepatenteerde leugenaar en bedriegster heeft van het leven van de bewoners een hel gemaakt.”

De bewoners hadden ondertussen al meerdere klachten ingediend bij Bpost en konden op de duur niets anders dan hun post persoonlijk, of op een ander adres te laten afleveren. “Vanaf het moment dat Yvette in de gevangenis zat, kregen we onze post weer als normaal”, vertelde één van de appartementsbewoners aan onze krant.

Het motief voor het jarenlang achterhouden van de post bleek een eerdere beslissing van de vrederechter te zijn. “Die had onder meer beslist dat ik mijn hondje weg moest doen”, vertelde Yvette S. zelf aan de rechter. “Het was altijd wel iets met mijn medebewoners.”

De cafébazin moest zich ook verantwoorden voor het oplichten van een ‘vriend’. Die had haar een volmacht gegeven over zijn spaar- en zichtrekening. Met het geld dat daarop stond financierde Yvette S. de aankoop van haar appartement. “Ze had beloofd dat ze samen hun ‘oude dag’ in de flat zouden slijten”, zette de advocaat van het slachtoffer uiteen. “Mijn cliënt werd voorgehouden dat ze een relatie zouden beginnen, wat nooit gebeurde.” Het appartement kwam uiteindelijk op naam te staan van Yvette S., zonder dat haar weldoener er enige aanspraak op kon maken.

De rechter noemde de praktijken van Yvette S. in haar vonnis verwerpelijk en veroordeelde haar tot achttien maanden cel waarvan de helft met uitstel. Ze kreeg ook een boete van 8.000 euro waarvan de helft met uitstel. Aan haar medebewoner wiens bankkaart ze stal moet ze 6.000 euro terugbetalen. De man die haar appartement betaalde moet van de rechter minstens 9.000 terugkrijgen. Zijn advocaat had het verlies zelf begroot op meer dan 100.000 euro.