30 jaar cel voor dader van Kanaalmoord in Buggenhout

Buggenhout - Het hof van beroep in Gent heeft hoofdbeklaagde Yves H. in de zaak van de zogenaamde “Kanaalmoord” veroordeeld tot 30 jaar cel. De moord op Eric Van Spitael vond plaats op 7 januari 2010 in Buggenhout. Kompaan Jurgen R. kreeg twee jaar cel voor de hulp bij het verbergen en dumpen van het lijk in het kanaal in Ruisbroek.

Op 7 januari 2010 verdween Eric Van Spitael uit Buggenhout. Hij logeerde bij een vriend en ging naar huis om zijn dieren te voederen. Nadien werd van hem geen enkel spoor meer gevonden, tot hij letterlijk op 6 maart kwam bovendrijven in Ruisbroek. Zijn lichaam was gewikkeld in plastic en een gordijn, dichtgebonden met een ingewikkelde knoop, en aan zijn voeten zaten handboeien.

Het onderzoek leidde naar Yves H. en diens goede vriend Jurgen R. Waar het slachtoffer woonde, wou H. namelijk een alternatieve leefgemeenschap volgens eigen regels en met veel aandacht voor dieren stichten, met zichzelf als leider.

“Manipulatie van het onderzoek”

H. ontkende altijd stellig tijdens het onderzoek, maar faalde voor de leugendetector. Niet verwonderlijk, want ostentatief dronk hij gulzig een Chimay en at hij gretig uit zijn zak chips. In latere verhoren weigerde hij zelfs gefilmd te worden en draaide hij geregeld de deur van de verhoorkamer voor de camera. “Hij verklaarde dat hij niet gefilmd wou worden omdat dat slecht was voor zijn karma”, lichtte de rechercheur gisteren toe. Vele verhoren sloot H. ook af met de Hitlergroet of uitte zijn bewondering voor Hitlers plaatsvervanger Rudolf Hess.

Maar H. manipuleerde volgens de onderzoekers vooral het onderzoek. Zo verspreidde hij in de dagen na de verdwijning van Van Spitael het gerucht dat hij “wiet was gaan plukken in Nederland” of dat hij zich had ingelaten in het criminele drugsmilieu. Hij loog ook over de handboeien die om de benen van het slachtoffer zaten of hulde zich in mysterie door de politie grijnzend te verklaren: “Wie zoekt, die vindt”.

Wisselende verklaringen

Jurgen R. veranderde dan weer zeven keer van verklaring, uit schrik voor H. Eerst wist hij van niks, om dan uiteindelijk toe te geven dat hij H. drie slagen heeft zien geven met een blok hout. Na de laatste zou hij geroepen hebben: “Dit was de laatste, hij zal niet meer rechtstaan. Hij zal blijven liggen, zeg ik! Net zoals een hond!”

Voor Bart Gijsen, advocaat van Yves H., waren die wisselende verklaringen dan weer het sein om voor de vrijspraak te gaan. “We beschikken over weinig betrouwbare info: er is er één die constant liegt en één die hardnekkig zwijgt.” Maar volgens Gijsen, wezen alle materiële sporen wel in de richting van R. “In zijn auto zijn bloed en vezels gevonden en uit de autopsie blijkt dat het slachtoffer meer slagen heeft gekregen dan R. verklaart. Welk geloof kan men nog hechten aan de verklaringen van R.? Van alle bewijzen blijft niks meer overeind!”

De rechter ging niet mee in die redenering, en veroordeelde Yves H. tot 30 jaar cel, Jurgen R. kreeg twee jaar cel voor de hulp bij het verbergen en dumpen van het lijk.