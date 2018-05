Werder Bremen verlengt uitleenbeurt van Belfodil niet, maar keert Standard-spits wel terug naar Luik?

De Algerijnse spits Ishak Belfodil moet terugkeren naar Standard. Werder Bremen, dat Belfodil huurt van Standard, wil de uitleenbeurt niet verlengen. Dat zegt Frank Baumann, sportief directeur van de Duitse club, maandag in het Duitse voetbaltijdschrift Kicker.

De Algerijn verlaat Werder Bremen, dat elfde eindigde in de Bundesliga, dus al na een jaar. “De uitleenovereenkomst met Standard loopt af en volgend seizoen zullen we niet meer met Belfodil samenwerken”, zegt Baumann in het magazine.

Oorspronkelijk wilde Werder Bremen de spits, die dit seizoen amper vier keer tot scoren kwam in 26 wedstrijden, na het seizoen definitief inlijven, maar na een conflict tussen Belfodil, zijn makelaar en de club kwam daar verandering in. Daardoor moet Belfodil normaal gezien terugkeren naar Standard, al vertrok hij ook bij de Luikenaars met slaande deuren. Of Belfodil ook effectief terugkeert naar Standard valt af te wachten, want Hoffenheim en Schalke 04 zouden interesse tonen in de Algerijn.