Daarom is Liverpool blij met...de zesde plaats van RB Leipzig in de Bundesliga

De Guineese middenvelder Naby Keita (23) verhuist deze zomer van Red Bull Leipzig naar Liverpool. Dat kwamen beide clubs reeds in de zomer van 2017 overeen. Enkel de prijs lag nog niet vast, want die was immers afhankelijk van het eindklassement van de Duitse club. De zesde plaats van Leipzig zorgt nu voor een transfersom van 59 miljoen euro. Veel minder dan gepland.

Red Bull Leipzig kon zijn sterk debuutseizoen in de Bundesliga niet bevestigen. In 2017 werd de club uit het oosten van Duitsland knap tweede achter het ongenaakbare Bayern München. Dit seizoen liep het met een zesde plaats iets minder. De club kon zich maar net verzekeren van een plaatsje in de voorronde van de Europa League.

Het iets mindere seizoen zorgt voor blije gezichten in Engeland. Liverpool en Leipzig kwamen tijdens de zomertransferperiode van 2017 overeen dat de Guinese sterkhouder van de Duitsers, Naby Keita, na dit seizoen naar de Premier League zou verhuizen. De transfersom was afhankelijk van de eindklassering van de Duitsers.

De zesde plaats levert een transfersom op van 59 miljoen euro. Als Leipzig erin zou zijn geslaagd om hun seizoen van vorig jaar te herhalen, dan moest Liverpool 67 miljoen euro ophoesten voor de Guineeër. Liverpool moet dus acht miljoen euro minder ophoesten voor Keita. Een streep door de rekening van Leipzig, dat dus ook al naast de miljoenen van de Champions League-groepsfase greep.