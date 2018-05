Wie is de Reus van de Bende van Nijvel? Van Haemers tot Libert: veel verdachten, maar geen harde bewijzen

Chris Bonkoffsky is de Reus van de Bende van Nijvel. Of is het nu Michel Libert, die onlangs door een getuige weer werd aangewezen? Tijdens ruim dertig jaar onderzoek werden verschillende namen gelinkt aan het dossier, maar bij geen van hen kon definitief bewezen worden dat zij lid waren van de Bende van Nijvel. Een overzicht van wie allemaal verdacht werd de Reus te zijn.

De Bende van Nijvel is nog altijd in raadsels gehuld. De misdaden van de moordende overvallers kennen we, maar voor de rest is zo goed als niets zeker. Uit hoeveel leden de Bende Van Nijvel bestond blijft ...