Antwerp neemt Rodrigues definitief over van Portugese topclub

Royal Antwerp FC heeft de dribbelvaardige Portugese flankaanvaller Ivo Rodrigues definitief aan zich gebonden. De FC Porto-huurling ondertekende maandag een contract tot 2021.

De 23-jarige balkunstenaar heeft het voorbije seizoen de harten veroverd van de Antwerpaanhang. Met zijn combinatie van een frivole speelstijl en werklust zorgde hij meermaals voor applaus op de tribunes van het Bosuilstadion. Rodrigues kwam in 26 wedstrijden aan de bak voor Antwerp, waar hij driemaal de netten deed trillen en evenveel keer een ploegmaat van een assist voorzag.

Zijn prestaties waren voldoende om het Antwerpbestuur te overtuigen om de Portugees langer aan zich te binden. De definitieve overgang werd maandag in orde gebracht, Rodrigues tekent tot 2021 bij de Great Old. De voetballer laat weten “dat hij zeer blij is met de transfer en dat hij met plezier alles zal geven voor de club de komende seizoenen”.