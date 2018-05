Juventus pakt historisch record van Real Madrid af

Juventus kroonde zich zondag voor de zevende keer op rij tot Italiaans kampioen. Voor de Oude Dame was het meteen de 34ste titel in de clubgeschiedenis. In de laars van Europa komt niemand in de buurt (Milan en Inter zitten aan 18 titels), maar ook in de vijf grootste Europese competities leidt Juve nu alleen de dans. Real Madrid komt met 33 titels namelijk eentje tekort. Dan volgen Bayern met 28 titels, Barcelona met 25 en Manchester United met 20.

Juventus are now the most dominant domestic team in European history! ?? pic.twitter.com/dp3z0XuCyv — B/R Football (@brfootball) 13 mei 2018