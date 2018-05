Jonge Duivels op dreef, titelhouder Spanje gaat voor de bijl op EK-17

België heeft zich op het Europees kampioenschap voetbal voor jongens tot 17 jaar in Engeland geplaatst voor de halve finales. De jonge Duivels wonnen maandag in hun kwartfinale in Walsall met 2-1 van titelhouder Spanje.

Spanje kwam na 8 minuten op voorsprong. De Belgen kregen de bal achterin niet weg en Alejandro Baena Rodriguez (Villarreal) tikte van kortbij binnen. Kort voor de rust stond het bijna gelijk. Yorbe Vertessen (PSV) kopte na een hoekschop op de lat.

Meteen na de onderbreking viel de 1-1 toch. Invaller Halim Timassi zette zich op links door en Vertessen trapte de gelijkmaker tegen de netten.

Minder dan tien minuten later kwamen de jonge Duivels, met het nodige geluk, op voorsprong. De Spaanse keeper Arnau Teras knalde het leer knullig tegen Jamie Yayi Mpie (Sampdoria), die tot zijn verbazing de bal voorbij een grabbelende Teras in doel zag verdwijnen.

In het laatste half uur kregen beide ploegen nog een rist kansen maar de score veranderde niet meer.

De ploeg van Thierry Siquet had zich voor de kwartfinales geplaatst na een 9 op 9 in de groepsfase. België versloeg achtereenvolgens Ierland (2-0), Bosnië-Herzegovina (4-0) en Denemarken (1-0).

In de halve finales speelt België donderdag tegen Italië, dat zondag in Rotherham met 1-0 won van Zweden. De tweede halve finale gaat tussen Engeland, dat Noorwegen met 2-0 uitschakelde, en Nederland of Ierland.