Het document dat ISIS-aanhangers gebruik(t)en om hun gruweldaden te vergoelijken, is na jarenlang studiewerk van een islamexpert vertaald en punt per punt weerlegd.

De Fiqh al-Dima (vrij vertaald: “De Rechtsgeleerdheid van het Bloed”) werd geschreven door Abu Abdullah al-Muhajir, één van de invloedrijkste ISIS-ideologen. De 579 pagina’s geven de wreedheden van ISIS een religieuze verklaring: het verminken van lijken, de handel in menselijke organen, onthoofdingen, het doden van kinderen en niet-strijders, het houden van seksslaven en gijzelaars, “verschroeide aarde”-tactieken, het gebruik van massavernietigingswapens, genocide, en wereldwijde terroristische aanslagen. Het kreeg dan ook al snel de bijnaam “De bijbel van de de jihad”.

In 2015 konden onderzoekers van het islamitische anti-extremistische onderzoeksbureau Quilliam een exemplaar van de tekst bemachtigen, waarna een monnikenwerk begon: het transcriberen en analyseren van de tekst, en die op grondige theologische wijze tegenspreken. “Er is namelijk een schokkend gebrek aan studiewerk over deze weerzinwekkende tekst”, aldus hoofdonderzoeker Sheikh Salah al-Ansari. “Wij willen dat verderfelijke werk nu deconstrueren.”

Massavernietigingswapens

De jihadi-handleiding - met onder andere hoofdstukken als “Onthoofden en verminken”, “Hoe spionnen te vermoorden” en een passage over overgave (“Jihadisten moeten de dood verkiezen boven zichzelf overgeven aan de vijand”) - bevat verder ook een hoofdstuk met de titel “Het doden van oorlogsvoerende ongelovigen zonder onderscheid”. Daarin wordt opgeroepen tot geweld tegen niet-moslims: “Dood hen, bestrijd hen met alle middelen die hun ziel kan vernietigen, hun geest uit hun lichaam kan jagen, en reinig de aarde van hun vuiligheid, en de mensheid van hun plaag.”

Een ander hoofdstuk rechtvaardigt dan weer het gebruik van massavernietigingswapens. “Het centrale doel waar we allen naar streven is het verwerven van massavernietigingswapens. Niemand mag ontsnappen aan de verplichting om te verdedigen tegen deze tartende perverten van het geloof, en een einde te maken aan deze onwelriekende vuiligheid die de islam en haar mensen bezoedelt.”

Belangrijk in radicalisering

Hoofdonderzoeker al-Ansari waarschuwt nu voor de verderfelijke invloed van deze tekst: “Een vatbare en kwetsbare lezer die geen onderricht in de islam heeft zou makkelijk verleid kunnen worden door dit boek, omdat het zo geschreven is dat het de indruk geeft dat het een theologische basis heeft.”

De tekst, die niet alleen door ISIS maar ook door groeperingen als al-Qaeda en Boko Haram wordt gebruikt, zou dan ook een grote rol hebben gespeeld in het radicaliseren van de ongeveer 6.000 Europese moslims die doorheen de jaren naar de Islamitische Staat trokken.

Op zijn hoogtepunt omvatte IS grote delen van Syrië en Irak, en woonden er 8 miljoen mensen onder het juk van de terreurgroep. Sindsdien verloor het 98 procent van zijn territorium, en is het nu herleid tot een strookje woestijn op de grens van beide landen.