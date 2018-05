De bikkelharde titelstrijd in Italië in vijf momenten: zo verloren Mertens en Napoli de titel aan Juventus

De Serie A was de laatste van de vijf grootste Europese competities waar de kampioen nog niet bekend was. Zondag maakte Juventus echter een einde aan de onzekerheid door gelijk te spelen tegen AS Roma en de zevende titel op rij te pakken. Alweer geen volksfeest in Napels, Rome of Milaan dus. Een relaas van de verloren titelstrijd van Dries Mertens en Napoli dringt zich op.

Speeldagen 7-8: Napoli slaat een kloof

Zes speeldagen lang hielden Napoli en Juventus gelijke tred. Tot de Oude Dame punten liet liggen op het veld van Atalanta (2-2) door een late penaltymisser van Paulo Dybala. Een week later maakte Lazio een einde aan een indrukwekkende thuisreeks van Juve door met 1-2 te komen winnen in Turijn. Napoli won ondertussen thuis van Cagliari én op het veld van Roma, dankzij een goal van Lorenzo Insigne.

In de stand telde Napoli (24) plots vijf punten meer dan Juventus (19).

Speeldag 15: Juve gaat winnen in Napels

Napoli liet punten liggen tegen Inter en Chievo, waardoor de voorsprong weer slonk tot slecht één punt. Juventus liet het echter liggen tegen Sampdoria en dus bedroeg de voorsprong van Napoli na veertien speeldagen vier punten. En toen stond de kraker Napoli - Juventus op het programma. Dé kans voor Dries Mertens en co. om de grote rivaal een dreun te verkopen. Spijtig genoeg voor de Partenopei gebeurde het omgekeerde. Juve won in Napels dankzij een goal van… Gonzalo Higuain.

In de stand had Napoli met 38 punten er amper eentje meer dan Juventus (37).

Speeldagen 27-28: Oude Dame aan de leiding

Juventus had het hele seizoen nog geen enkele keer alleen aan de leiding gestaan, maar na de 27ste speeldag was dat eindelijk het geval. De Bianconeri wonnen met 0-1 op het veld van Lazio dankzij een late goal van Dybala terwijl Napoli met 2-4 onderuitging tegen AS Roma. Een week later bleven Mertens en co. op een gelijkspel steken tegen Inter terwijl Juve won van Udinese.

In de stand telde Juventus (74) vier punten meer dan Napoli (70).

Speeldagen 32-34: Juve wint en verliest

Juventus deed even gek door gelijk te spelen tegen promovendus SPAL, maar Napoli liet het liggen tegen Sassuolo (1-1) en Milan (0-0). Met nog amper zes speeldagen voor de boeg telde de Oude Dame (84) zes punten meer dan Napoli (78). Geen enkele Italiaanse ploeg was er tot dan in geslaagd om die achterstand op zo’n korte tijd nog goed te maken.

Maar toen moest Juventus - Napoli nog komen. De topclub uit Turijn had verrassend punten laten liggen bij Crotone en moest dus vol aan de bak. De Partenopei legden hun laatste kaarten op tafel en vertrokken als winnaars huiswaarts. Kalidou Koulibaly knikte in het slot de 0-1 voorbij Gigi Buffon.

In de stand verkleinde Napoli (84) de kloof met Juventus (85) tot amper één punt.

Speeldagen 35-36: Napoli kraakt

Napoli leek het mentale voordeel te hebben, zeker toen Juventus 2-1 achterkwam tegen Inter. De Oude Dame zette de scheve situatie echter nog recht en won met 2-3. Een dag later gingen Mertens en co. met 3-0 onderuit tegen Fiorentina. Juve won dan thuis van Bologna (3-1) terwijl Napoli niet kon winnen van Torino (2-2). Meteen was de kloof weer zes punten en vorige zondag zorgde Juve dus voor het beslissende punt op het veld van Roma.

Napoli kan mits winst op de laatste speeldag 91 punten totaliseren. Met gemak een clubrecord. De laatste tien seizoenen haalde geen enkele andere club buiten Juventus zoveel punten in één seizoen. Een unieke kans dus die Mertens en Napoli onbenut liet.

