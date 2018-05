Salah Abdeslam gaat niet in beroep tegen veroordeling

Salah Abdeslam legt zich neer bij zijn veroordeling tot 20 jaar cel wegens poging tot moord in een terroristische context. Dat bevestigt zijn advocaat Sven Mary aan De Standaard. “Het is de uitdrukkelijke wens van mijnheer Abdeslam zelf om geen beroep aan te tekenen. Voor de rest heb ik daar geen commentaar over”, aldus Mary.

Abdeslam en zijn kompaan Sofien Ayari werden op 23 april door de correctionele rechtbank in Brussel veroordeeld omdat ze op 15 maart 2016 het vuur openden op politiemensen die een huiszoeking wilden doen in een appartement in de Driesstraat in Vorst.

Voor de agenten had het de zoveelste routine-huiszoeking moeten zijn in een safehouse dat – zo veronderstelden ze – leeg en verlaten was. Maar in het appartement aan de Driesstraat hielden zich wel degelijk terroristen verscholen. Bij het vuurgevecht werd één terrorist (Mohammed Belkaïd, red.) gedood. Drie politiemensen werden gewond, van wie één ernstig. Abdeslam en Ayari sloegen op de vlucht, ze werden drie dagen later opgepakt.

De rechter oordeelde op 23 april dat de drie terroristen schoten om te doden en stelde vast dat het niet om een ‘gewone’ schietpartij ging, maar om terrorisme. De twee overlevende terroristen kregen 20 jaar cel, de maximumstraf. Abdeslam kwam niet luisteren naar de uitspraak. Hij zit in de cel in de zwaarbewaakte gevangenis van Fleury-Mérogis bij Parijs. Abdeslam werd in april 2016 door België aan Frankrijk overgeleverd in het kader van een Europees aanhoudingsbevel. Hij is voor Frankrijk de hoofdverdachte van de aanslagen in Parijs op 13 november 2015. Abdeslam is de enige overlevende van de groep zelfmoordterroristen die in Parijs dood en vernieling zaaiden.

Tijdens het proces in Brussel verklaarde Abdeslam dat hij “Allah als zijn enige rechter beschouwt.” Of Ayari wel beroep aantekent, is nog niet geweten.