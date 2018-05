Gezien op Noorse tv! Voetballen tot het dunnetjes door de broek loopt

In Noorwegen zitten ze niet verlegen om een grap meer of minder. Talkshowpresentator én comedian Stian Blipp nodigde een paar vrienden uit voor een partijtje zaalvoetbal. Eén advies: don’t try this at home!

Blipp nodigde zeven vrienden uit voor een partijtje zaalvoetbal vier (standup comedians) tegen drie (ex-topatleten) en één scheidsrechter. Om de wedstrijd wat pigment te geven, kreeg elke speler (en de scheidsrechter) een half uur voor aanvang een krachtig laxeermiddel toegediend, kort nadat ze gezamenlijk van een maaltijd hadden genoten met louter producten ‘ter bevordering van de stoelgang’. Om ongelukjes te voorkomen, kreeg elke speler aan de rand van het veld een eigen, halfhoog afgeschermd toilet toegewezen zodat de wedstrijd niet zou worden stilgelegd telkens een speler ‘in de problemen’ kwam.

Wat volgde was een hilarische partij van vijftien minuten tussen Diareal Madrid en Poopelona. De wedstrijd begint nog normaal maar na enkele minuten wordt elke spurtje of schijnbeweging gevolgd door een - letterlijk te nemen- krampachtige kwakkelgang richting geïmproviseerde toiletjes, met bijhorend gezucht en andere geluiden. Beide teams bakten het tijdens de wedstrijd behoorlijk bruin, Diareeal haalde het uiteindelijk met 4-3 na een doelpunt in de slotseconden van de wedstrijd.