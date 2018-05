Zulte Waregem eist duidelijkheid over thuiswedstrijd tegen Lierse

Zulte Waregem weet nog altijd niet met 100 procent zekerheid of de thuiswedstrijd tegen SK Lierse van komende vrijdag gespeeld zal worden of niet. Essevee ontving nog geen officiele bevestiging van de Pro League. “Wij willen zo snel mogelijk duidelijkheid”, zei CEO Eddy Cordier maandag.

Vorige week meldde de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) dat de laatste twee wedstrijden van SK Lierse, waaronder de partij aan de Gaverbeek, geannuleerd zouden worden. Dat bleek voorbarig. Intussen zijn de Pallieters ook officieel failliet verklaard, maar Zulte Waregem kreeg nog steeds geen officieel bericht van de Pro League omtrent de thuiswedstrijd van vrijdag tegen Lierse.

Eddy Cordier stuurde daarom een mail naar Pro League-CEO Pierre François waarin hij duidelijkheid eist. De manager van de fusieclub uitte in diezelfde brief ook zijn ongenoegen over de gang van zaken. Essevee betreurt onder meer dat Hamdi Harbaoui nu een wedstrijd minder heeft om zijn leidersplaats in de topschuttersstand te verdedigen. Ook is er veel onduidelijkheid over een eventuele schorsing voor Sander Coopman, die na zijn rode kaart van afgelopen weekend een speeldag schorsing riskeert. Aanvankelijk zou de middenvelder dan gewoon de (voor Essevee overbodige) thuiswedstrijd tegen Lierse missen, maar nu dreigt de draaischijf er niet bij te zijn in de finale van play-off 2 tegen Lokeren. “Dat wekt ongenoegen”, aldus Cordier. “Net als het financieel en commercieel verlies én de geannuleerde supportersacties.”

Schorsing Coopman

Zulte Waregem gaat niet akkoord met de speeldag schorsing die het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) maandag vorderde tegen middenvelder Sander Coopman na diens rode kaart afgelopen weekend.

Essevee verschijnt dinsdagmiddag met de huurling van Club Brugge voor de Geschillencommissie van de KBVB. Zulte Waregem wil niet het risico lopen dat Coopman geschorst is voor de finale van play-off 2 tegen Lokeren.

De heroptredende Coopman kende op de negende speeldag in play-off 2 een frustrerende avond op het veld van OH Leuven (1-2). De 23-jarige middenvelder kopte Essevee al na vijf minuten op voorsprong, maar werd net voor het half uur rechtstreeks uitgesloten. Coopman trok aan de noodrem en haalde als laatste man de weggeglipte Jovan Kostovski onderuit. Scheidsrechter Erik Lambrechts duwde de middenvelder van Zulte Waregem de rode kaart onder de neus.