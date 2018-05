Levante stopt ‘onverslaanbaar’ Barcelona: ook deze zeven maakten een einde aan een straffe reeks

Levante zorgde zondag in Spanje voor een primeur. Het klopte kampioen FC Barcelona na een spectaculaire match met 5-4 en maakte zo een eind aan de 43 opeenvolgende wedstrijden zonder nederlaag in eigen competitie voor de Catalanen. Sinds de eeuwwisseling gingen er in de grotere Europese competities zeven ‘invincibles’ plots voor de bijl tegen grote en minder grote ploegen. Opvallend is dat zes van die zeven ploegen op verplaatsing in het zand beten. Vijf van de zeven nederlagen waren met meer dan een doelpunt verschil. Een club slaagde er twee keer in om een grote reeks te beëindigen.

1) Real Sociedad

Stopte ongeslagen reeks van: FC Barcelona

Aantal competitiewedstrijden zonder nederlaag: 31

Periode: 19/9/2010 – 30/4/2011

Laatste wedstrijd: Real Sociedad – Barcelona 2-1

Antoine Griezmann speelde 5 jaar voor Sociedad Foto: AFP

Het Real Sociedad van het seizoen 2010-2011 klopte thuis het enorm sterke Barcelona van Pep Guardiola. Sociedad met onder andere Antoine Griezmann en doelman Claudio Bravo - die later naar Barcelona zou trekken - in de basis, won met 2-1 na doelpunten van Xabi Prieto en Diego Ifran. Voor Barcelona scoorde Thiago Alcantara. Barcelona won dat seizoen de Spaanse titel, de Supercup en de Champions League.

2) Manchester United (1)

Stopte ongeslagen reeks van: Chelsea

Aantal competitiewedstrijden zonder nederlaag: 40

Periode: 23/10/2004 – 6/11/2005

Laatste wedstrijd: Manchester United – Chelsea 1-0

Foto: AP

Manchester United maakte in november 2005 een einde aan de ongeslagen periode van de machine die Chelsea was geworden onder José Mourinho. De ploeg van sterspelers Didier Drogba en Frank Lampard had het seizoen ervoor hun tweede titel uit de clubgeschiedenis gepakt. Op Old Trafford ging Chelsea echter voor de bijl. Darren Fletcher scoorde de enige goal in een wedstrijd waar een 20-jarige Cristiano Ronaldo een gesel was voor de Chelsea-verdediging.

3) Manchester United (2)

Stopte ongeslagen reeks van: Arsenal

Aantal competitiewedstrijden zonder nederlaag: 49

Periode: 7/5/2003 – 24/10/2004

Laatste wedstrijd: Manchester United – Arsenal 2-0

De Invincibles van Arsenal Foto: AFP

United had een jaar eerder nog een veel straffere reeks een halt toe geroepen. De ploeg van Sir Alex Ferguson klopte eveneens op Old Trafford het legendarische Arsenal-team van Arsène Wenger met onder andere Patrick Vieira, Thierry Henry, Dennis Bergkamp en Robert Pirès. Ruud Van Nistelrooij en de op die dag jarige Wayne Rooney (19) zorgden voor de 2-0 zege voor United in een tumultueuze match. Het was een eerste mokerslag voor Arsenal, dat sinds 2004 geen kampioen meer is geworden.

4) Internazionale

Stopte ongeslagen reeks van: Juventus

Aantal competitiewedstrijden zonder nederlaag: 49

Periode 15/5/2011 – 3/11/2012

Laatste wedstrijd: Juventus – Inter 1-3

De Argentijn Diego Milito scoorde twee keer Foto: AFP

Inter is de enige club die een lange reeks van een andere club op verplaatsing kon stoppen. Het ging eind 2012 met 1-3 winnen op het veld van Juventus. De Oude Dame was nochtans op voorsprong gekomen via Vidal. Twee doelpunten van Diego Milito en eentje van Rodrigo Palacio zorgden voor de ommekeer. Juventus was al vanaf het einde van het seizoen 2010-2011 ongeslagen. De nederlaag tegen Inter betekende echter niet de ondergang, want ook op het einde van het seizoen 2012-2013 werd de titel in Turijn gevierd.

5) Gil Vicente

Stopte ongeslagen reeks van: FC Porto

Aantal competitiewedstrijden zonder nederlaag: 55

Periode: 6/3/2010 – 29/1/2012

Laatste wedstrijd: Gil Vicente – FC Porto 3-1

James Rodriguez in een Porto-shirt Foto: Photo News

FC Porto had in tussen 2010 en 2012 een beresterke ploeg. Onder meer James Rodriguez, Radamel Falcao en Hulk maakten in die periode furore bij de Portugese club. In het seizoen 2010-2011 won Porto de titel, de beker en de Europa League. Maar liefst 55 wedstrijden konden ze niet geklopt worden, tot eind januari 2012 in het stadje Barcelos. Het plaatselijke Gil Vicente won verrassend met 3-1. Het zou echter bij die ene nederlaag blijven voor Porto dat seizoen, waardoor er alweer een titel mocht worden gevierd.

6) Volyn Loetsk

Stopte ongeslagen reeks van Shakhtar Donetsk

Aantal competitiewedstrijden zonder nederlaag: 55

Periode: 21/7/2000 – 4/8/2002

Laatste wedstrijd: Volyn Loetsk – Shakhtar Donetsk 2-0

Na de jarenlange dominantie van Dinamo Kiev - met het legendarische spitsenduo Andriy Shevchenko en Sergiy Rebrov - nam Shakhtar Donetsk in de fakkel over als beste Oekraïense club. De club uit de mijnstad Donetsk werd in het seizoen 2001-2002 voor het eerst kampioen. Opvallend want dat was voordat de club elk seizoen een reeks talentvolle Brazilianen (zoals Fernandinho en Willian) kon aantrekken. De kleine club Volyn Loetsk maakte het seizoen erop al snel korte mette met de indrukwekkende reeks van 55 wedstrijden zonder nederlaag van Shakhtar.

7) Hearts of Midlothian

Stopte ongeslagen reeks van: Celtic Glasgow

Aantal competitiewedstrijden zonder nederlaag: 69

Periode: 15/5/2016 - 17/12/2017

Laatste wedstrijd: Hearts of Midlothian – Celtic 4-0

Foto: Photo News

De beste van de klas is ongetwijfeld Hearts of Midlothian. De club uit Edinburgh slaagde er dit seizoen in om een ongenaakbaar Celtic met een droge 4-0 naar huis te sturen. Celtic was maar liefst 69 competitiewedstrijden ongeslagen en op dat moment zes keer op rij kampioen. De club uit Glasgow herstelde echter snel van de opdoffer en pakte opnieuw de titel.

