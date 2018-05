Thomas Meunier krijgt een Duitse coach… als hij bij PSG blijft

Paris Saint-Germain heeft de Duitser Thomas Tuchel aangesteld als nieuwe hoofdcoach voor volgend seizoen. Tuchel tekende in Parijs een contract voor twee seizoenen. De 44-jarige Duitser, die de voorbije maanden al meermaals in de Franse hoofdstad werd gesignaleerd, volgt de Spanjaard Unai Emery op, wiens contract niet verlengd werd.

“Het is met veel vreugde, fierheid en ambitie dat ik naar PSG ga, één van de grootste clubs ter wereld”, opende Tuchel na het tekenen van zijn contract. “Ik ben ongeduldig om te kunnen starten en te werken met de topspelers van deze club. Met mijn staf zal ik proberen het team te pushen naar het allerhoogste niveau. Er zit enorm veel potentieel in deze club. Ik kijk er naar uit aan de slag te gaan in het Parc des Princes, een mytisch stadion in het Europees voetbal, te ontdekken.”

Voor Tuchel wordt het zijn eerste buitenlands avontuur. De voormalige verdediger van Stuttgarter Kickers (1992-1994) en SSV Ulm (1994-1998) maakte de voorbije jaren furore als trainer bij FSV Mainz (2009-2014) en Borussia Dortmund (2015-2017). Bij die laatste club werd hij in juni vorig jaar aan de deur gezet, ondanks bekerwinst.