Lyra en ‘Lierse Voor Altijd’ stellen ’huwelijk’ voor: “We willen er zijn voor alle fans”

Voetbalclub K Lyra TSV en supporterscollectief Lierse Voor Altijd hebben maandag hun plannen over een samenwerking op een persconferentie toegelicht. Beide partijen onderstrepen dat hun “huwelijk” er enkel komt als er voor 1 juni geen andere alternatieven voorhanden zijn.

Lyra besliste zondagavond o zijn algemene vergadering om te gaan samenwerken met het supporterscollectief ‘Lierse Voor Altijd’. Lyra zou voor het “nieuwe” Lierse haar naam veranderen naar Koninklijke Lyra Lierse SK (KLLSK) en het stamnummer zou behouden blijven. Als het project slaagt, zou de nieuwe club zo een verse start kunnen maken in de derde amateurklasse.

Op een persconferentie lichtten beide partijen maandagnamiddag de plannen van hun “huwelijk”. Er werden zelfs eventuele wedstrijdtenues voorgesteld. Het staat nog niet vast of de thuiswedstrijden in het Herman Vanderpoortenstadion gespeeld kunnen worden. De focus van de samenwerking ligt onder meer op de jeugdwerking en de supportersparticipatie waarbij twee zitjes in het bestuur voor de fans zouden worden vrijgemaakt.

Het mogelijk thuis- en uitshirt. Foto: CVR

Het huwelijk tussen Lyra en Lierse Voor Altijd komt er pas als er geen betere scenario’s zijn voor 1 juni. Lierse zelf is voorlopig nog in gesprek met Oosterzonen en FC Duffel om een doorstart te maken. “Lierse Voor Altijd wil er zijn voor alle fans en wil geen verdeeldheid creëren. Daarom is er ook met Lyra afgesproken dat dit verhaal kan doorgaan indien er geen betere alternatieven zich voordoen. Van een ex-bestuurslid van voetbalclub Lierse weten we dat er zondagavond nog niets concreets te melden viel over andere mogelijke pistes”, zegt Bert Jansen van ‘Lierse Voor Altijd’. De supportersvereniging wil verder “een tweestrijd vermijden tussen de supporters”.