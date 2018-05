Eentje voor de verzamelaars: binnenkort kan je bij ons betalen met een munt van 2,5 euro

De Rode Duivels-gekte slaat toe waar je het niet verwacht: in de wereld van de numismatiek. De Koninklijke Munt brengt in juni een WK-munt van 2,5 euro uit. “En je kan ermee betalen.”

Vanaf juni is hij te bestellen, de munt van 2,5 euro. Op de voorkant het symbool van de Koninklijke Voetbalbond en in een cirkel daarrond in de drie landstalen en het Engels “Rode Duivels”. Op de ommekant de kaart van Europa, de naam België en de waarde van de munt: 2,5 euro.

“Dat is inderdaad heel speciaal, een munt die 2,5 euro waard is. Maar daarmee wordt het uitzonderlijke van deze munt nogmaals onderstreept’", zegt de woordvoerster van herdenkingsmunten.be, een afdeling van de Koninklijke Nederlandse Munt (KNM), die in opdracht van het Belgische Ministerie van Financiën en de Koninklijke Munt van België de Belgische herdenkingsmunten slaat.

Kost 10 euro

Dit is de allereerste officiële munt ter ere van het nationale voetbalteam. De munt weegt 8,50 gram en er worden er een half miljoen van geslagen. De munt kost flink meer dan hij waard is: 10 euro. Daar komen ook nog eens 4,95 euro verzendingskosten bij.

“Maar je kan effectief met die munt betalen in de winkel, zij het enkel in België”, zegt de woordvoerster van herdenkingsmunten.be. Lea Vandenbruwaene van Fleur de Coin zegt dat er wel vaker herinneringsmunten worden uitgebracht waarmee je enkel kan betalen in het land van uitgifte.

De oplage van de Rode Duivels-munten vindt ze aan de hoge kant: 500.000. “Normaal worden niet meer dan 5.000 herdenkingsmunten geslagen. Allicht mikken ze hier op het zeer brede publiek van voetbalfans.”