Slachtoffer van aanslagen in Zaventem op MR-lijst in Ukkel

Brussel - Walter Benjamin, één van de slachtoffers van de aanslag op de luchthaven van Zaventem in maart 2016, krijgt de 39ste plaats op de MR-lijst in Ukkel voor de gemeenteraadsverkieizingen in oktober. Dat heeft de partij maandagavond bevestigd.

Benjamin werd door de burgemeester van Ukkel Boris Dilliès en schepen Eric Sax, een kennis van hem, benaderd. “Dilliès heeft mij zijn ambitieus project voor Ukkel voorgesteld en ik wilde daar deel van uitmaken. Ik wil me engageren en mijn kritiek in actie omzetten, vooral op het vlak van preventie en zorg voor mindervaliden”, zegt hij. Benjamin verloor een been toen hij op 22 maart in de luchthaven van Zaventem stond aan te schuiven om zijn vlucht naar Tel Aviv te nemen en één van de bommen vlakbij ontploften.

Vorige week had Benjamin nog een ontmoeting met premier Charles Michel (MR), onder meer over de maatregelen in de strijd tegen radicalisme en terrorisme, en de hulp aan slachtoffers. “Een constructieve ontmoeting”, noemde Michel dat.

Benjamin groeide op in Ukkel en heeft een roman geschreven over de gebeurtenissen in Zaventem, ‘J’ai vu la mort en face’.