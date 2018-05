Harry en Meghan: Handenschudden in plaats van huwelijksreis

Prins Harry (33) en Meghan Markle (36) zullen na hun trouwpartij op 19 mei in Windsor Castle niet onmiddellijk op huwelijksreis vertrekken. Dat heeft Kensington Palace maandag meegedeeld. Het stel zal enkele dagen na hun huwelijk samen met prins Charles (69) en hertogin Camilla (70) aan een receptie voor liefdadigheidsorganisaties in Londen deelnemen. Het evenement in de tuin van Buckingham Palace met organisaties waarvan Charles beschermheer is, wordt het eerste optreden van Harry en Meghan als echtelieden. Beiden zijn zelf erg sociaal geëngageerd.

Ze willen naar verluidt hun wittebroodsweken wat later aanvatten. Waar ze naartoe gaan, is nog niet bekend. Er wordt druk gespeculeerd over enkele bestemmingen in Afrika. Volgens Britse media behoort een luxueuze resort in de Namibische woestijn tot de mogelijkheden.

De nacht voor hun huwelijk brengen Harry en Meghan in afzonderlijke hotels in de omgeving van Windsor door. Prins Harry zal in Coworth Park overnachten, een luxehotel in de buurt van de beroemde renbaan Ascot. Voor komend weekend zijn daar reeds alle kamers geboekt, een suite begin juni kost rond de 2.400 euro per nacht. Ook Harry’s broer, prins William (35), gunt zichzelf als trouwgetuige een overnachting in het luxueuze verblijf.

Meghan Markle zal met haar moeder, Doria Ragland, in Cliveden House Hotel aan de Theems overnachten. Suites zijn daar te boeken vanaf omgerekend 1.250 euro per nacht. Meghan zal op haar huwelijksdag samen met haar moeder met de auto naar de kerk rijden.

De hotels liggen ongeveer 24 kilometer van elkaar. Van beide hotels is het ongeveer een half uurtje rijden naar de kerk op het terrein van Windsor Castle.