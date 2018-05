Aalst - Na de historische verbanning door burgemeester Raymond Uyttersprot in 1984 zal het ‘onzedige boek’ Het Land van Coïtha dankzij carnavalsgroep Noig alsnog in de stedelijke bibliotheek van Aalst komen te liggen.

Aalst stond in rep en roer in 1984 toen toenmalig burgemeester Raymond Uyttersprot (CVP) besloot het ‘onzedige boek’ Het Land van Coïtha uit de bibliotheek te bannen. Het verdween in ...