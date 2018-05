Buggenhout - Yves H. en Jurgen R. krijgen respectievelijk dertig en twee jaar cel voor hun aandeel in de Kanaalmoord. Daarmee bevestigde het hof van beroep de straffen van eerste aanleg. “De echte waarheid zullen we nooit kennen, maar nu kunnen we dit eindelijk afsluiten.”

Hoe en waarom precies Eric Van Spitael in januari 2010 werd vermoord in zijn woning aan de Hoge Jan in Buggenhout, zal wellicht nooit aan het licht komen. Yves H. houdt al meer dan acht jaar de lippen ...