Tomorrowland bij duurste festivals van Europa

Brussel - Met een combiticket voor 281 euro is Tomorrowland het op twee na duurste muziekfestival van Europa, zo blijkt uit een vergelijking van het Franse platform Voyages Détective. Gemiddeld kost een combiticket in Europa 211 euro.

Het duurste is het Sziget Festival in Hongarije, met 310 euro voor een combiticket. Maar als ook rekening gehouden wordt met de duur van dat festival (acht dagen) is het in feite één van de goedkoopste.

Het Deense Roskilde staat op de tweede plaats, met 282 euro voor eveneens acht dagen entertainment. Tomorrowland staat op de derde plaats, met 281 euro zonder kosten. Maar het Belgische festival duurt drie dagen en is verhoudingsgewijs dus het duurste.

De prijs doet echter niets af aan de populariteit van deze hoogmis voor dancemuziek. Zowel in Frankrijk als in België is de festivalsite de meest bezochte. De 400.000 tickets die in februari te koop werden aangeboden, gingen in minder dan een uur de deur uit.

Het goedkoopste festival van Europa is volgens Voyages Détective dat van Exit in Servië. Dat kost slechts 112 euro voor vier dagen muziek.