Tegenstander Rode Duivels rekent op WK in Rusland niet op Gouden Stier van de Jupiler Pro League

Tunesië rekent op het WK voetbal niet op het torinstinct van Hamdi Harbaoui, de sluipschutter van Zulte Waregem. Dylan Bronn (AA Gent) maakt wel deel uit van een voorselectie van 29 die de voorbereiding zal afwerken.

Bondscoach Naabil Maaloul maakte vandaag een lijst van 29 spelers bekend met de namen van de spelers die zullen deelnemen aan een voorbereidende stage op het WK voetbal in Rusland. Op die lijst is geen plaats voor Hamdi Harbaoui. “Keuze van de trainer”, verduidelijkte de Tunesische voetbalfederatie in een begeleidende tweet. Harbaoui is momenteel topschutter in de JPL-League met 22 doelpunten.

Verdediger Dylan Bronn van AA Gent maakt wel deel uit van de Tunesische voorselectie. Tunesië is de tweede tegenstander van de Rode Duivels op het WK in Rusland. De Belgen spelen op zaterdag 23 juni in Moskou tegen de Tunesiërs.