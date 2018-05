Eerste WK-tegenstander rekent op twee Buffalo’s om Rode Duivels het hoofd te bieden

Ook in Panama hebben ze een brede voorselectie voor het WK in Rusland bekendgemaakt. Bondscoach Hernan ‘de Matrak’ Gomez heeft twee beloften van AA Gent in zijn brede voorselectie opgenomen.

AA Gent maakt dus grote kans om straks op het WK meerdere vertegenwoordigers te hebben. Na Moses Simon (Nigeria) en Dylan Bronn (Tunesië) geraakte bekend dat ook Panama twee Buffalo’s in de brede voorselectie heeft opgenomen: Ricardo Avila en José Luis Rodriguez, twee middenvelders uit de beloftenkern van de Buffalo’s.

Panama is de eerste tegenstander van de Rode Duivels op het WK in Rusland. Beide landen ontmoeten elkaar op 18 juni in Sotchi.