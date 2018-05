Gala van Profvoetballer van het Jaar: Wesley (Club Brugge) is Rookie of the Year

In Brussel wordt vanavond het Gala van de Profvoetballer van het Jaar georganiseerd. Club Brugge stak al meteen een eerste prijs op zak.

Wesley Moraes is door zijn collega’s verkozen tot Rookie of the Year. De Braziliaanse spits van Club Brugge won de trofee voor Samuel Kalu (Gent) en Hassane Bandé (KV Mechelen). Wesley dankt deze bekroning aan zijn sterk seizoen bij Club Brugge. De 21-jarige spits leverde met zijn elf doelpunten in de competitie een belangrijke bijdrage aan de titel van Club Brugge. Vooral het doelpunt tegen Racing Genk in de play-offs was van belang. Club vermeed daar een nederlaag. Een cruciaal punt in de eindafrekening.

Moraes kreeg deze prijs uitgereikt op het Gala van de Profvoetballer van het Jaar, een prijs van de Pro League waarbij uitsluitend door de spelers wordt gestemd.

Top drie

1.Wesley (Club Brugge) – 211 punten

2.Samuel Kalu (Gent) – 147

3.Hassane Bandé (KV Mechelen) – 125