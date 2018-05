Werk aan de winkel! Deze dossiers moet Club Brugge aanpakken om herhaling van blamage in Champions League te vermijden

Titelroes, dan durft een mens nogal wat dingen zeggen. Ivan Leko droomde zondagnacht en gisteravond luidop van een confrontatie met Real Madrid in Santiago Bernabeu en Bart Verhaeghe triomfeerde dat hij volgend seizoen op alle vlakken wil meedoen. Maar wat Club echt wil, is de pijnlijke 0 op 18 in de Champions League van twee jaar terug uitwissen. Hoe? Door de volgende dossiers goed af te handelen. Vincent Mannaert reageert.