Gala Profvoetballer van het Jaar: tweede prijs voor Club, Leko is Coach of the Year

Ivan Leko is door zijn collega’s verkozen tot Coach of the Year. En dat mag geen verrassing zijn, daags nadat de Kroaat Club Brugge de landstitel schonk.

Na de titelviering van gisteravond en vannacht mag Ivan Leko opnieuw vieren. De trainer van Club Brugge is op het gala van de Profvoetballer van het Jaar bekroond tot Coach of the Year. De Kroaat volgt René Weiler op en laat Ricardo Sa Pinto (Standard) en Philippe Clement (Genk) achter zich. De 40-jarige Leko is nog geen vijf jaar aan de slag als hoofdtrainer, maar krijgt al deze onderscheiding. Met alleen ervaring als hoofdtrainer bij OH Leuven en Sint-Truiden verbaasde hij dit seizoen vriend en vijand door Club Brugge in het jaar één na Michel Preud’homme meteen naar de titel te loodsen. Dat was ook de spelers van de Jupiler Pro League en de Proximus League niet ontgaan. Zij verkozen hem dan ook met bijna het dubbel van de stemmen van nummer twee Sa Pinto tot Coach of the Year.

Top drie

1.Ivan Leko (Club Brugge) – 668 punten

2.Ricardo Sa Pinto (Standard) – 329

3.Philippe Clement (Waasland-Beveren/Genk) - 279