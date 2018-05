Keniaanse minister wil doodstraf invoeren tegen stropers: “Jullie dagen zijn geteld”

Stropers in Kenia worden nu zelf met de dood bedreigd. De minister van Toerisme en Natuur, Najib Balala, heeft immers laten weten dat jagers die in het wild dieren neerschieten, dat zelf met de doodstraf zullen moeten bekopen. Dat schrijft persagentschap Xinhua.

Volgens de regering is er “geen enkele straf streng genoeg voor het illegaal stropen van de Keniaanse wilde dieren”. “Afschrikking met de Wildlife Conservation Act uit 2013 is niet meer voldoende, enkel op deze manier zullen ze het voelen. Jullie dagen zijn geteld”, zei de minister. Daarom verhoogt Balala de huidige straf aanzienlijk. In plaats van een zware boete van ongeveer 180.000 euro of een leven lang in de gevangenis hangt er de stropers nu de doodstraf boven het hoofd.

Niet dat de vorige straf niets opleverde, integendeel. Het aantal geregistreerde gevallen van stropen in Kenia is sinds 2013 sterk gedaald, met maar liefst 85 procent bij de neushoorns en 78 procent bij de olifanten. Maar volgens de minister is het probleem van de stroperij nog steeds te groot.

Mocht Balala’s plan ook werkelijk tot uitvoering worden gebracht, dan kan Kenia in een zwaar conflict met de Verenigde Naties terechtkomen. Want die internationale organisatie is immers tegen de doodstraf, voor eender welke straf. Bovendien zou de beslissing fel indruisen tegen de mensenrechten.