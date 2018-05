Brugs succes is compleet: Hans Vanaken is Player of the Year

Geen twee zonder drie: na winst in Rookie en Coach of the Year komt ook de Player of the Year uit het Brugse kamp. De eer ging naar Hans Vanaken die zijn ploegmaat Ruud Vormer en Junior Edmilson voorafging.

Hans Vanaken (25) maakt het Brugse feestje compleet. De aanvallende middenvelder van Club Brugge is de nieuwe Profvoetballer van het Jaar laat zijn ploegmaat Ruud Vormer en Junior Edmilson (Standard) achter zich. Het is voor Vanaken de eerste individuele bekroning die hij krijgt nadat hij er al enkele keren dichtbij was geweest.

Foto: Photo News

Vanaken was dit seizoen – en vooral in de play-offs – de draaischijf van kampioen Club Brugge. Met elf goals en elf assists had hij een rechtstreeks aandeel in 22 doelpunten van kampioen Club Brugge.

Top drie

1.Hans Vanaken (Club Brugge) – 358 punten

2.Ruud Vormer (Club Brugge) – 272

3.Junior Edmilson (Standard) - 168