Gentse na half jaar in Zuid-Amerikaanse cel opnieuw thuis: “Het was verschrikkelijk”

Gent - De 20-jarige Gentse Joyce Van Poucke is sinds maandag terug thuis nadat ze een half jaar in een Zuid-Amerikaanse cel had doorbracht voor drugssmokkel. “Ze werd onder druk gezet door haar ex om de drugs te smokkelen”, zegt haar moeder. “Na zes maanden in de hel kan ze eindelijk aan haar nieuwe leven beginnen.”

Het was een blij weerzien voor het hele gezin Van Poucke, gisteren iets na 13 uur. Dochter Joyce(foto, 20) is terug thuis. Ze bracht het voorbije half jaar door in een cel in het Zuid-Amerikaanse Frans-Guyana, waar ze in januari was veroordeeld voor drugssmokkel.

“Joyce is in de val gelokt. Ze was met haar lief naar ginder gereisd en daar door hem voor de keuze gesteld: de reis betalen of voor hem drugs smokkelen naar ons land. Ze verstopte cocaïne in haar bh en in haar koffer, maar op de luchthaven werd ze opgepakt. Ze kreeg twee jaar cel.”

Het leven in die cel was verschrikkelijk, zegt de mama. “Ze kreeg er bijna geen eten, het was er vuil en de kakkerlakken kropen overal. Joyce overleefde dankzij de zorg van een medegevangene die haar als een dochter beschouwde.”

Joyce Van Poucke kwam vrij na druk van Buitenlandse Zaken en door haar goede gedrag. Ze hoopt nu in België alles achter zich te kunnen laten.