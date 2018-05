Wat Trump aankondigde als “een grote dag voor Israël”, draaide uit op een bloedbad

De 70ste verjaardag van Israël en de inhuldiging van de Amerikaanse ambassade in Jeruzalem is uitgedraaid op een bloedbad. Zware confrontaties op de grens tussen Israël en de Gazastrook eisten 52 levens en 2.400 gewonden. Het onevenredige Israëlische geweld slaat de wereld met verstomming. Het was voor de Palestijnen de dodelijkste dag sinds de Gaza-oorlog in 2014.