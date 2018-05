Life Time Achievement Award: Staande ovatie en tranen in de ogen voor Roger Vanden Stock

Het meest emotionele moment van de avond was de Lifetime Achievement Award voor Roger Vanden Stock (75). De hele zaal met onder meer Marc Coucke gaf de gewezen Anderlecht-voorzitter een staande ovatie voor zijn hele carrière en ook echtgenote Kiki Vanden Stock werd in de bloemetjes gezet. Vanden Stock kreeg er tranen van in zijn ogen.

Zeker toen gezegd werd dat hij als voorzitter van de Pro League altijd het belang van alle profclubs verdedigde en Anderlecht soms vergat. “Maar 40 jaar bij Anderlecht: dat blijft toch onwaarschijnlijk mooi”, aldus Vanden Stock.

Naast de drie grote prijzen - Rookie, Coach en Player of the Year - werd dus ook een Lifetime Achievement Award uitgereikt. Andere prijzen: Xavjer Mercier werd gehuldigd als Player of the Proximus League, Club Brugge en AA Gent wonnen het Sociaal Project van Pro League+. Jonathan Lardot werd verkozen tot Scheidsrechter van het Jaar, de Lokerse terreinverzorger mag zich Greenkeeper van het Jaar noemen.