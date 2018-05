Eigenaars ‘verwaarloosd’ paard jarenlang bedreigd: koppel riskeert celstraf voor ‘ecologische terreur’

Het kinderloze Gentse koppel bracht het “verwaarloosde” paard Sofie (rechts, in 2015) elke dag eten. “Maar het dier was volgens de dierenarts volledig in orde. Net door die extra voeding leed het zelfs aan obesitas.” Foto: if

Gent - Een Gents koppel stond maandag voor de rechter wegens jarenlange stalking en bedreiging van een gepensioneerd echtpaar uit Sint-Denijs-Westrem, dat een paard zou hebben ­verwaarloosd. Het duo ging zo zwaar over de schreef dat het zes maanden cel riskeert.

Twee jaar lang kaartjes en brieven in de bus, het ene al dreigender dan het andere: “In ons dorp is geen plaats voor dierenbeulen. Rot op, klootzakken.” Een pancarte aan de poort: “Huis te koop. Opbrengst gaat naar opvang verwaarloosde paarden.”

Het zijn maar een paar voorbeelden van wat een gepensioneerd echtpaar uit Sint-Denijs-Westrem te verduren kreeg tussen eind 2014 en 2017. De brieven waren ondertekend door de dierenrechtenorganisatie Stop Animal Suffering en kwamen er op aangeven van een koppel dat in het Gentse stadscentrum woont en in een weide in Sint-Martens-Latem een “verwaarloosd paard” had zien staan. Het koppel wilde die “verwaarlozing” stoppen.

Het Gentse koppel stopte dagelijks bij de weide van het paard, dat Sofie heet, en voerde het hooi en haver. “Sofie was voor mijn cliënten het kind dat ze nooit hebben gehad”, zei hun advocaat. “Ze namen de zorg op zich, omdat de eigenaar er niet naar omkeek.”

Nauwe band met het paard

Door het dagelijkse contact ontwikkelde het Gentse koppel een nauwe band met het dier. Toen het paard verkocht bleek en de twee er dus niet langer voor konden zorgen, kwam de Gentse man in actie: “Ik ben via een tussenpersoon naar Stop Animal Suffering (SAS) gestapt.” SAS stelde de dreigbrieven op, met zijn goedkeuring.

Maar die brieven gingen dus over de schreef, volgens het parket. Er “los over” zelfs, volgens advocaat Jan De Winter, die de belangen van het gepensioneerde koppel behartigt. “Dit is ecologisch terrorisme. Die mensen hebben jarenlang geen rust gekend. De man, een boerenzoon die zijn leven lang in de paardenstiel heeft gezeten, ging er bijna aan onderdoor en kreeg hartklachten door het hele gedoe.”

“Emotioneel kapot”

“Die mensen moeten worden gestopt”, zegt de zoon van de slachtoffers. “Hoe extreem kan dierenliefde zijn? Ze hebben jarenlang geprobeerd mijn ouders emotioneel kapot te maken, en het is hen nog bijna gelukt ook.”

“Het paard was volledig in orde. De politie heeft dat op onze vraag zelf vastgesteld toen ze hier was omtrent de belaging. Wij lieten het paard op regelmatige basis opvolgen door een dierenarts. Het paard stond kerngezond op onze weide, tot het moment dat die stadsmensen zich zijn beginnen te moeien. Eigenlijk zijn zij het die het paard aan het verwaarlozen waren, want de dierenarts stelde vast dat het dier aan obesitas leed door de dagelijkse extra voeding die het kreeg.”

Contactverbod

Het parket vraagt zes maanden cel met probatie-uitstel en een totaal contactverbod tussen beklaagden en slachtoffers. Op 11 juni valt het vonnis.