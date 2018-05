Anderlecht wil zich drastisch versterken: Devroe aast op topschutter in Oekraïne (en is niet kansloos)

Anderlecht wil zich drastisch versterken. Tot nu toe kwamen er vooral jonge spelers in beeld, maar paars-wit volgt ook een grote naam. Zo staat de Argentijnse goalgetter Facundo Ferreyra (27) op hun radar. De spits van Shakhtar Donetsk werd dit seizoen topschutter in Oekraïne met 21 goals in 29 wedstrijden en zo leidde hij zijn club naar de titel.

Ferreyra is in juni – na vijf seizoenen – einde contract, waardoor heel wat Europese clubs de transfervrije aanvaller in het vizier hebben. Toch is Anderlecht niet kansloos, want na een mislukt avontuur bij Newcastle drie jaar geleden, kwam de speler tot de conclusie dat de Europese top te hoog gegrepen is. Samen met zijn entourage kijkt hij uit naar een topclub uit een middelgrote Europese competitie.

Anderlecht heeft concurrentie van Benfica en Fenerbahce, maar heeft het voordeel dat het al geruime tijd zijn interesse liet blijken. Ex-trainer René Weiler en ex-manager Herman Van Holsbeeck hengelden al naar hem, maar Shakthar hield Ferreyra in Oekraïne om gewapend te zijn in de Champions League. In de kwalificaties scoorde hij tegen Napoli, in de groepsfase tegen Roma en Feyenoord. Het dossier ligt nu op tafel van de nieuwe sportief manager Luc Devroe.

Adzic weg uit Servië

Sowieso wil Vanhaezebrouck meer offensieve slagkracht. Daarom mikt Devroe ook op de jonge Braziliaanse aanvaller Carlos Eduardo (21) en op de Servische linksbuiten Luka Adzic (19). Die laatste kreeg een mooi vierjarig contractvoorstel van Rode Ster, zo’n 180.000 euro per jaar plus een jaarlijkse verhoging van 60.000 euro, maar hij weigerde. Volgens Servische bronnen omdat Adzic die in december einde contract is, dicht bij Anderlecht staat. Al worden ook PSV en Celtic nog genoemd als kanshebbers.

Nog bij paars-wit kreeg ­Chipciu de boodschap dat hij mag vertrekken